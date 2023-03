Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Ì Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia intervengono per un incidente stradale a Pumenengo in via Fontanella intorno alle 5:47. Un uomo ha perso il controllo del suo camion cisterna (adibita al trasporto del latte) e si è ribaltato fuori strada. I VVF dopo aver affidato l’uomo alle cure mediche, hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo. Sul posto anche i Carabinieri di Romano, Ambulanza Padana Emergenza