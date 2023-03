Video – Concluso il primo corso di ricerca strumentale in alto fondale.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CAGLIARI

Il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Cagliari ha concluso il primo corso di ricerca strumentale in alto fondale. Nelle due settimane di formazione, grazie all’utilizzo di sonar di fondo, posizionatori acustici per georeferenziare il ROV (Remote Operative Vehicle), si sono standardizzate le procedure utilizzate a livello nazionale.

Il corso ha permesso di potenziare ed affinare le competenze dei sommozzatori nella ricerca e nel recupero anche a grandi profondità, fornendo loro strumenti e tecniche avanzate per svolgere al meglio operazioni di soccorso complesse a grandi profondità.

