Il grosso incendio scoppiato nei boschi tra Griante e la Tremezzina è sotto controllo

I vigili del fuoco di Menaggio e la Protezione civile con l’anti incendio boschivo della comunità Lario intelvese sono riusciti a circoscrivere l’incendio divampato nel pomeriggio di sabato in un’area boschiva compresa tra Tremezzina e Griante. La zona è quella di Tremezzo, località La Guasta.

Fortunatamente l’area in cui è scoppiato l’incendio non si trova vicino ad abitazioni, ma le sue caratteristiche e la zona impervia in cui si trovano le fiamme hanno destato la preoccupazione che l’incendio potesse rapidamente espandersi e diventare pericoloso anche per i centri abitati. Per questo motivo inizialmente è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero, per garantire lo spegnimento delle fiamme il più rapidamente possibile. In realtà i volontari del servizio antincendio e i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo che, ora, sembra essere sotto controllo.

