Notte di fuoco a Licata: auto e cavi di luce e telefono distrutti dalle fiamme in via La Marmora

Spread the love

I vigili del fuoco del distaccamento di Licata, la notte scorsa, sono stati impegnati in via La Marmora, nel quartiere Oltreponte di Licata, per domare l’incendio di un’autovettura, con le fiamme che hanno finito per danneggiare anche i cavi della corrente elettrica e del telefono.

L’allarme è scattato poco dopo l’1 del mattino, quando i residenti della zona hanno notato un’auto in sosta avvolta dalle fiamme ed hanno avvertito la polizia. Gli agenti del commissariato si sono precipitati sul posto ed hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. In via La Marmora, questi ultimi, hanno lavorato fino alle 2 del mattino per avere ragione del fuoco.

quilicata,it