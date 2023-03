L’Arte del Soccorso con Droni: Strategie Avanzate di Ricerca Persona e Recupero in Ambienti Impervi

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Come i Vigili del Fuoco del team Speleo, esperti topografi e piloti di droni uniscono le loro forze in questo emozionante video che illustra l’arte del soccorso in ambienti impervi. Immergiti nell’addestramento estremo di queste squadre specializzate mentre mettono alla prova le loro abilità nella ricerca e nel recupero di una persona dispersa, utilizzando droni e tecniche speleo-alpino-fluviali avanzate.