Messina, incendio in un deposito di materiale elettrico nel quartiere Bordonaro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco il 20 marzo, intorno alle 11.30, sono intervenuti nel quartiere di Bordonaro, per un incendio sviluppatosi in un deposito di materiale elettrico.

Sul posto sono state fatte convergere la prima partenza, con un’autopompa, supportata da un’autobotte per il rifornimento idrico.

La squadra ha attaccato da più punti il rogo per contenere le fiamme e evitarne la propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento, durate all’incirca 1 ora, sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati dall’incendio.

L’intervento si è concluso dopo 2 ore di lavoro.