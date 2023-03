Spread the love

Il dialogo di terza missione fra università, imprese e società

La comunicazione è una attività nella quale vi sono molti aspetti fondamentali che vanno conosciuti, ma poi bisogna imparare a muoversi in un oceano non facilmente definibile.

Per questo Il Sole 24 Ore presenta in edicola per un mese da martedì 21 marzo il volume “Comunicare scienza e innovazione. Il dialogo di terza missione fra università, imprese e società” di Debora Angeloni, professore associato di Biologia molecolare alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e Federico Pedrocchi, autore e conduttore di trasmissioni di scienza su Radio 24.

Il volume si rivolge a chi è interessato a scienza, tecnologia e innovazione, specificamente nell’interazione tra università e società, ponendosi come uno strumento per facilitare il dialogo della prima con aziende, scuola, sanità proponendo paradigmi di base e suggerimenti importanti.

