Il cucciolo di tigre buttato nella spazzatura: lo zoo di Atene lotta per salvarlo

Il dottore in medicina veterinaria Ioannis Panopoulos, 40 anni, l’anestesista veterinario George Polyzois, 28 anni, e il veterinario dello zoo e della fauna selvatica Arsinoi Psaroudaki, 32 anni, controllano un cucciolo di tigre bianca. Le carezze su un divano, il pelo bianco un po’ arruffato e gli occhi sgranati, sofferenti, che tradiscono il cattivo stato di salute: nel filmato il cucciolo di tigre che il “Parco Zoologico dell’Attica” di Atene, in Grecia, sta cercando disperatamente di tenere in vita: tutto parte dalla segnalazione di un dipendente dell’istituto: “Abbiamo trovato un grosso gatto bianco fuori da un cassonetto dei rifiuti”, poi la scoperta: si tratta di invece del “predatore”, il grande felino probabilmente – secondo il Ceo e fondatore dello Zoo greco, Jean-Jacques Lesueur – era un animale domestico, poi abbandonato dai suoi “proprietari”: “Era in cattivo stato, era sporco, aveva un pò di paura, sembrava magro e disidratato”.

Si tratta della prima volta per il Parco zoologico dell’Attica: “Abbiamo avuto un certo numero di casi di animali scaricati davanti alla nostra porta – commenta con sospresa Jean-Jacques Lesueur – ma di solito si tratta di animali domestici, cuccioli o gattini, tartarughe, alcuni rettili, uccelli feriti, ma una tigre? Mai”.

