Scontro tra auto e moto a Varenna: muore un uomo, tre le persone ferite

Spread the love

Gravissimo incidente oggi domenica 19 marzo lungo la statale del lago di Como: all’altezza di Varenna, nel Lecchese, un’auto e una moto si sono scontrati in modo violento verso le 14.45. Nell’impatto è morto un uomo di 64 anni di Camparada, in provincia di Monza e Brianza.

L’uomo è stato soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito. Secondo una prima ricostruzione la moto è andata a schiantarsi contro un’auto in fase di manovra. Per l’uomo di 64 anni purtroppo non c’è stato più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Altre tre persone sarebbero rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni.one-ferite/

https://www.fanpage.it/