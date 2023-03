Una strategia innovativa contro il tumore del pancreas

Spread the love

Il tumore del pancreas è una forma di cancro molto aggressiva, che nel 2020 ha colpito circa 14.000 persone in Italia. Spesso la diagnosi arriva quando la malattia è già in fase avanzata, quando è più difficile da trattare, a causa di alterazioni che provocano una rapida proliferazione cellulare e lo sviluppo di metastasi. Le cellule tumorali sono capaci di assumere glucosio – il principale zucchero del sangue – a una velocità superiore rispetto a quella delle cellule sane. Per questo motivo, il metabolismo del glucosio potrebbe rappresentare un potenziale bersaglio terapeutico per contrastare la progressione del tumore pancreatico.

Chiara Borsari è ricercatrice presso l’Università degli Studi di Milano, dove studia la possibilità di “bloccare” selettivamente un enzima chiave coinvolto nel metabolismo degli zuccheri, attraverso una innovativa strategia chimica. Il suo progetto sarà sostenuto per il 2023 da una borsa di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi.

