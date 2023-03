Operaio perde la vita in fabbrica schiacciato da un macchinario

Spread the love

VILLAFRANCA VERONESE – Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Veronese: oggi, poco dopo le 14, un operaio di 49 anni ha perso la vita all’interno di una fabbrica, lo stabilimento di produzione carta Nova Papyra srl di Villafranca veronese. L’uomo, del quale ancora non si conoscono le generalità, è rimasto schiacciato da un macchinario. Subito soccorso dai colleghi e dagli operatori del 118, arrivati sul posto con l’elicottero, un’automedica ed un’ambulanza, il poveretto non ha però più ripreso conoscenza. Sul posto anche i carabinieri ed i tecnici dello Spisal dell’Ulss 9 per i rilievi del caso. Per ora si sa che l’operaio era nato a Rovereto, residente ad Ala (Trento) e domiciliato a Caprino Veronese.

il gazzettino