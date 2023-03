Richiamato lotto di integratore alimentare: potrebbe contenere il pesticida Clorpirifos

Spread the love

Richiamato integratore alimentare che contiene il pesticida Clorpirifos. Un lotto del prodotto “ Crisantello ” del marchio Arcangea è stato richiamato per presenza del pesticida tossico Clorpirifos. L’allerta del ministero della Salute

Sul portale del ministero della Salute dicastero, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, è stato pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore dell’integratore alimentare ” Crisantello ” venduto con il marchio Arcangea per “rischio chimico”. Nell’allerta del 21 marzo si legge che il lotto 23051 di “Crisantello ” del marchio Arcangea è stato richiamato per la presenza del pesticida tossico Clorpirifos, una sostanza pericolosa.

