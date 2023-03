LAURA LEGA racconta il Corpo di Stato più amato dagli italiani: i Vigili del Fuoco

Spread the love

Laura Lega, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sarà protagonista di una nuova puntata di ConverseRai, disponibile dal 20 marzo su RaiPlay. Il programma della Direzione Contenuti Digitali sull’inclusione, darà spazio alla sua voce grazie ad un’intervista in cui racconta con entusiasmo e orgoglio il Corpo di Stato più amato dagli italiani.

“I vigili del fuoco salvano tutti: non salvano i buoni, lasciando indietro i cattivi; non guardano se si ha la fedina penale pulita oppure no. Salvano chiunque sia in difficoltà. Una macchina di prim’ordine

che viene guardata con grande attenzione anche all’estero. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicura una copertura H 24, sette giorni su sette, per soccorrere chiunque sia in una condizione di vulnerabilità. Oltre 35.000 uomini al servizio dello Stato.”

ecodelcinema.com