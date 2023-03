Lecce, 32enne muore tra le fiamme della sua vettura dopo un incidente in tangenziale

Spread the love

Un incidente tra due auto lungo la tangenziale ovest di Lecce ha causato la morte di una donna di 32 anni. La vittima era di Arnesano, nel leccese: è morta avvolta dalle fiamme dopo essere riuscita ad abbandonare la sua Lancia Y finita contro un’altra vettura, in seguito all’impatto contro un albero. Nell’incidente, avvenuto in mattinata, è rimasto ferito un altro automobilista, la cui Fiat Punto è stata coinvolta nello schianto e ha preso fuoco. Soccorso dal personale di un’ambulanza del 118, è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ancora da ricostruire la dinamica dell’impatto. Sul posto sono intervenuti polstrada, carabinieri e vigili del fuoco.

IFATTQUOTIDIANOIT