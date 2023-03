Video – Esplosione al distributore di Bologna: gravissimo un uomo.

Spread the love

Bologna, 24 marzo 2023 – Violentissima esplosione ieri poco prima delle 20 in un distributore di metano in via Alberelli (foto e video) a Borgo Panigale. Lo scoppio sarebbe avvenuto una volta terminate le fasi di rifornimento: l’auto è andata in mille pezzi e l’onda d’urto ha travolto e distrutto tutto quello che c’era in un vasto raggio.

Un’esplosione terribile. L’auto che, come una bomba, deflagra. E intorno crollano pezzi di solaio e brandelli di lamiera. In mezzo, l’automobilista, proprietario della macchina a cui aveva appena terminato di fare il pieno di metano. Ferito gravissimo.

Sul posto sono intervenuti, con diverse squadre, i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Borgo Panigale, al radiomobile e al 118.

