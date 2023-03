Aliante precipita nel giardino di una villa di Casciago, ferito il pilota 22enne

Spread the love

VIGILI DEL FUOCODI VARESE

25/03/23 ore 15:30 Casciago (Va), via Tre Valli. I vigili del fuoco stanno intervenendo con una squadra e gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) per un ultraleggero precipitato. Il pilota è già stato affidato alle cure del personale sanitario. S

17:59] – Aggiornamento incidente aereo. Per cause in corso di accertamento un aliante è precipitato all’interno del giardino di una villa. Il pilota è riuscito a paracadutarsi prima dello schianto. Sono in corso i rilievi.