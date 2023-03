Genova, auto e motorini a fuoco: due incendi in poche ore in via del Lagaccio e via D’Annunzio

Spread the love

Genova . I vigili del fuoco sono intervenuti alle 3 del mattino e all’alba in due punti diversi della città.

Il primo incendio è divampato in salita della Capra, sopra via del Lagaccio: le fiamme hanno distrutto una decina di motorini. A causa dell’intenso calore sviluppatosi, sono state danneggiate anche alcune autovetture. Distrutto pure un bidone dell’immondizia.

Qualche ora più tardi i pompieri sono stati chiamati per un altro rogo, stavolta in via D’Annunzio: qui è andata a fuoco una macchina. Sono in corso accertamenti per chiarire se i due incendi siano stati appiccati intenzionalmente.

Il secolo XIX