Messina, cede una botola e una donna finisce in un pozzo: recuperata dai pompieri

Spread the love

Brutta avventura per una donna di 58 anni che questa mattina intorno alle 7.30 è finita accidentalmente in un pozzo della rete fognaria. E’ accaduto nei pressi delle Case Gialle, dove la malcapitata stava camminando quando ad un certo punto ha ceduto una botola e vi è finita dentro.

Subito è scattato l’allarme da parte di alcune persone che si trovavano nelle vicinanze ed hanno udito le urla di aiuto della donna. L’intervento dei vigili del fuoco, coordinati dal capo squadra Alberto Interdonato, è stato immediato e così la donna che aveva fatto un volo di circa 4 metri è stata riportata in superficie con una speciale imbracatura ed affidata alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata al Policlinico. Sul posto anche i vigili urbani per i rilievi e stabilire le cause del cedimento. L’area è stata delimitata e interdetta al passaggio.

messina.gazzettadelssud.it