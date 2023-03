Piromani tornano a colpire nel Palermitano, 5 ore di fuoco

Spread the love

Piromani in azione nella notte trascorsa con fuoco divampato nella zona di Caccamo, nel Palermitano. I vigili del fuoco impegnati dalle 20 di ieri sera e sino all’una per riuscire ad avere ragione sulle fiamme sviluppate nei pressi del lago di Caccamo. Situazione resa complicata dalla difficoltà di raggiungere le fiamme nelle zone più impervie.

I pompieri sono stati scortati dai carabinieri per riuscire ad individuare le fiamme. Il rogo, alimentato dal forte vento di ieri, è arrivato ad estendersi in zone che non era possibile raggiungere con i mezzi dei vigili del fuoco. Proprio per questo per andare a domare l’incendio è stato necessario fare ricorso ai battifuoco.

