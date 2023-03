Varatio 4 decreti sulla vendita delle farine di insetti

Spread the love

L’interesse per gli insetti da mangiare del governo Meloni è passato dai social al piano istituzionale. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, ha annunciato la firma di quattro decreti sulla vendita delle farine di insetti, in linea con le indicazioni già fornite dall’Unione europea rispetto alla loro etichettatura e vendita.

Assieme a Lollobrigida, i decreti sono stati firmati da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, e da Orazio Schillaci, ministro della Salute. Le nuove norme, che verranno notificate all’Unione europea, prevedono un’etichettatura precisa sulla provenienza del prodotto, sui quantitativi di farine di insetti presenti e sugli allergeni, oltre che una scaffalatura apposita nei negozi, come per gli alimenti biologici o senza glutine.

