Grave tamponamento tra due autovetture – due feriti e un decesso

VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

In serata grave tamponamento, tra due autovetture, avvenuto in prossimità del km10.200 della SS 645 … tre le persone coinvolte una delle quali deceduta… trasporto in pronto soccorso delle altre due rimaste ferite nel forte impatto… due le squadre VF intervenute da Campobasso coadiuvate da personale medico e due autolettighe del 118… accertamenti in corso a cura di una pattuglia di CC del capoluogo… presente personale ANAS per quanto di propria competenza… Tratto stradale attualmente ancora chiuso al traffico..