Pilota di ultraleggero urta una linea aerea dell’alta tensione e precipita in un prato

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

28/03/23 ore 11:30 Cantello (Va), via delle Sorgenti. Per cause in corso di accertamento, il pilota di un ultraleggero dopo aver urtato col velivolo una linea aerea dell’alta tensione è precipitato in un prato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa, gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.