Proteste a Parigi, polizia in tenuta antisommossa ferma il corteo per l’intervento dei pompieri

I manifestanti e la polizia si sono scontrati ai margini delle manifestazioni di piazza in Francia martedì mentre centinaia di migliaia di persone hanno preso parte alle marce contro l’uso dei poteri esecutivi costituzionali da parte di Emmanuel Macron per far passare un impopolare aumento dell’età pensionabile a 64 anni. A Parigi,

la polizia ha sparato lacrimogeni e hanno lanciato una carica dopo che alcune persone a capo della protesta, vestite di nero con il volto coperto, hanno fatto irruzione e saccheggiato un supermercato e poi appiccato un incendio mentre si avvicinavano a Place de la Nation, nella parte est della città. Almeno 22 persone sono state arrestate nella capitale nel pomeriggio, ha detto la polizia di Parigi Manifestanti francesi e polizia si scontrano nelle marce contro i cambiamenti alle pensioni

VIDEO

https://youtu.be/BRxA96j8KZ0