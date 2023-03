Campidoglio, concorso per 800 nuovi vigili e ingresso di 1.500 dipendenti. “Saranno in servizio prima del Giubileo”

Spread the love

Con il Giubileo che si avvicina, arriva anche il concorso per 800 vigili. Lo prevede il nuovo Piano assunzionale insieme all’ingresso di 1.500 nuovi dipendenti. La selezione dei pizzardoni arriva a due anni dall’ultimo concorso, bandito in epoca Raggi e che non è riuscito a colmare il fabbisogno del Corpo dei vigili. Per 500 posti disponibili, solo 223 candidati sono risultati idonei e alla fine l’amministrazione ne ha assunti 161. Troppo pochi.

Da qui la necessità del nuovo bando e delle nuove assunzioni “che porteremo a termine entro l’anno, con l’obiettivo di inserire nei territori i nuovi agenti già nei primi mesi del 2024”, ha detto l’assessore alle Politiche del personale Andrea Catarci in un incontro questa mattina in Campidoglio con un gruppo di nuovi assunti a tempo indeterminato dall’amministrazione capitolina, istruttori, educatori e insegnanti.

LA REPUBBLICA