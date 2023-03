VIDEO – Il Mississippi devastato dal tornado: almeno 26 i morti, ingenti danni nelle contee colpite

Spread the love

Ha lasciato sul suo cammino una scia di distruzione il devastante tornado che si è abbattuto sul Mississippi. Un video girato a Rolling Fork, la città di 1.700 abitanti che è stata la più colpita, ha mostrato tetti divelti, auto ribaltate e interi quartieri rasi al suolo. I forti temporali e le raffiche di vento hanno percorso oltre 100 miglia (160 chilometri) attraverso il Mississippi, colpendo diverse città lungo il percorso. Almeno 26 i morti e decine le persone ferite. Migliaia di persone in Mississippi, Alabama e Tennessee sono rimaste senza elettricità. Colpita anche la Georgia, dove il governatore Brian Kemp, ha dichiarato lo stato di emergenza.

Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso nella contea di Sharkey, sede di Rolling Fork – situata a circa 70 miglia a nord-ovest della capitale dello Stato Jackson – e nelle contee vicine. Vittime si sono registrate anche nelle contee di Humphreys, Carroll e Monroe, ha riferito l’agenzia di gestione delle emergenze. “La perdita si farà sentire per sempre in queste città”, ha scritto su Twitter il governatore dello stato Tate Reeves che ha dichiarato lo stato di emergenza. “Preghiamo affinché la mano di Dio sia su tutti coloro che hanno perso famiglia e amici”

RAINEWS

VIDEO