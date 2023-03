Il Papa: le prove della vita purificano il cuore. Domani il rientro a Santa Marta

Spread the love

“L’equipe medica che sta seguendo Sua Santità Papa Francesco, dopo aver valutato l’esito degli esami effettuati in data odierna e il favorevole decorso clinico, ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico A. Gemelli nella giornata di domani”. Lo comunica ai giornalisti il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

“Nel pomeriggio odierno Sua Santità Papa Francesco, dopo essersi raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato, ha ricevuto l’eucarestia”, riferisce ancora il portavoce della Santa Sede. “Successivamente, come precedentemente comunicato, si è recato in visita al reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile e battezzato il piccolo Miguel Angel”, prosegue. In questa occasione, “rivolgendosi al personale sanitario presente, ha dedicato un pensiero a tutti coloro che contribuiscono ad alleviare i mali fisici e le angosce di quanti, quotidianamente, sono chiamato a testimoniare la croce di Cristo e ha espresso gratitudine per la loro abnegazione e il loro spirito di servizio”. “Al termine della visita è rientrato in reparto”, conclude Bruni.

