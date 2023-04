Brucia il bosco tra Sarezzo e Lumezzane: due elicotteri per spegnere l’incendio

Spread the love

Non si ferma la lotta contro il fuoco nei boschi della Valtrompia. Al momento sono impegnati una quarantina di uomini a terra tra protezione civile e vigili del fuoco oltre a due elicotteri.

Attualmente sono concentrati sue due diversi roghi, uno più grande di circa 5 ettari e uno più contenuto che per ora si estende su un ettaro. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare in Valtrompia anche un elicottero più grande, del servizio di Stato, per dare supporto ai mezzi della Regione.

giornaledibrescia.it