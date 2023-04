USA, operaia di una fabbrica si salva da un incendio precipitando in una vasca di cioccolato fuso

Spread the love

Evidentemente per Patricia Borges non era ancora giunto il momento di morire: la settimana scorsa la donna è rimasta coinvolta nell’incendio di una fabbrica di cioccolato a West Reading, in Pennsylvania, in cui hanno perso la vita sette persone. Lei però si è salvata precipitando in una vasca colma di cioccolato fuso.

Proprio così: la donna era al lavoro quando è divampato l’incendio. Le fiamme hanno iniziato a divorare anche il suo braccio quando, all’improvviso, il pavimento ha ceduto ed è precipitata in un recipiente colmo di cioccolato liquido al piano sottostante, che le ha permesso di spegnere appena in tempo il fuoco intorno all’arto rompendosi solo una clavicole e i talloni. Patricia ha poi trascorso le nove ore successive e chiedere aiuto mentre i vigili del fuoco combattevano contro i rogo e gli elicotteri gettavano acqua sulla fabbrica della RM Palmer Co.



