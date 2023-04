Padova, stipulato un accordo d’intenti per sensibilizzare e promulgare l’operato degli apicoltori

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Domenica 2 aprile, presso la Mostra mercato “Sapori di Primavera 2023” a Prato della Valle, i Vigili del Fuoco di Padova hanno stipulato con la provincia di Padova e la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) un accordo d’intenti per sensibilizzare e promulgare l’operato degli apicoltori, far emergere quanto grava nelle loro competenze, quali siano le possibili soluzioni per superare le numerose difficoltà riscontrate quotidianamente e non per ultima perché meno importante, anche le incombenze che gravano su questi imenotteri. Alla firma, il Comandante Dirigente Superiore, C. Cusin, che ha mantenuto, ponendo in calce il proprio nome, di favorire in ogni contesto l’operato dei Vigili del fuoco con l’ausilio del mezzo più idoneo.