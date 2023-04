Papa Francesco incontra la premier di Bosnia Erzegovina. La sfida dei Balcani

Spread the love

Venticinque minuti di colloquio, prima di un bilaterale in Segreteria di Stato che serve a rinsaldare i rapporti in una regione difficile: Borjana Krišto, presidente del Consiglio della Bosnia Erzegovina, incontra Papa Francesco per la prima volta dalla sua designazione, e lo fa dopo aver preparato accuratamente l’incontro con un colloquio, la scorsa settimana, con l’arcivescovo Francis Chullikat, nunzio a Sarajevo.

Come sempre, l’incontro con Papa Francesco, che è stato a Sarajevo, resta privato. Sappiamo solo della durata della conversazione, avvenuta con un in interprete, e poi dei doni che i due si sono scambiati. Papa Francesco, come sempre, ha consegnato i volumi dei documenti papali, il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2023, il Documento sulla Fratellanza Umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020.

Borjana Krišto ha invece regalato a Papa Francesco una scultura in legno dell’artista Sjepan Skok.

Un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede sottolinea ch nel bilaterale in Segreteria di Stato – dove la Primo Ministro ha incontrato il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, e l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, “ministro degli Esteri” vaticano – “è stato espresso apprezzamento per le

positive relazioni bilaterali e per il contributo della Chiesa locale alla società. In questo contesto, si è parlato, in modo particolare, della situazione della Comunità cattolica e di alcune questioni aperte nei rapporti Chiesa-Stato”.

acistampa.com