Scontro frontale tra auto: feriti in modo grave i due conducenti

erribile incidente questa mattina nella Bassa Veronese poco dopo le 7.30. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente in via Palazzina, lungo la provinciale 20.B che collega la frazione di Engazzà a Salizzole. I due conducenti (non uno solo come inizialmente comunicato) sono rimasti feriti in modo grave.

L’impatto tra le due vetture è stato tremendo e sono dovuti intervenire sul posto i vigili del fuoco di Legnago per liberare i conducenti dai mezzi accartocciati, gli operatori del Suem118 – sia con l’ambulanza che con l’elicottero – i carabinieri di Bovolone e la polizia Locale. Il guidatore dell’Audi è stato trasportato in elisoccorso al Polo Confortini mentre l’altro è ricoverato al Mater Salutis di Legnago

