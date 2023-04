Scossa di terremoto in Austria avvertita anche nel nord-est dell’Italia

Spread the love

Magnitudo 3.6 in Austria. Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023, una scossa di terremoto con epicentro nel distretto di St. Veit (a Grossdorf) ha colpito la Carinzia. Sisma avvertito anche in alcune zone del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto.

Le prime segnalazioni sono arrivate dai social, dove numerosi residenti della zona hanno riferito di aver avvertito tremori e vibrazioni. Alcuni hanno anche segnalato crepe nei muri degli edifici, seppur non di grave entità. Non ci sono al momento segnalazioni di persone coinvolte in incidenti o infortuni. Alcuni residenti della Carinzia hanno riferito di aver avvertito una seconda scossa di assestamento, pochi minuti dopo la prima. Ciò ha aumentato l’allarme tra la popolazione locale, soprattutto per la paura di eventuali danni strutturali ai propri edifici.

notizie.it