Ubriachi al fronte, i soldati russi decimati anche dall’alcol

I soldati russi in Ucraina muoiono anche per l’alcol. Per vincere la paura si ubriacano con la vodka, provocano incidenti, si sparano tra loro. Sono una minoranza, ma non sono pochi, secondo quanto rivelano i servizi segreti britannici che citano fonti di Mosca. Secondo i britannici i caduti sarebbero oltre 200mila. Gli ucraini sono più precisi, per loro i morti russi sono esattamente 174.550. Ci si chiede come siano giunti a una cifra esatta. Si rimane nel vago per le perdite di Kiev, anche se da sempre i caduti sono più numerosi tra chi attacca. Si avanza allo scoperto, e si diventa un facile bersaglio. E, probabilmente, tutti bevono, i russi e gli ucraini, e da sempre ci si è storditi con droghe prima della battaglia. I legionari romani bevevano vino speziato primo dello scontro, usavano droghe i persiani e i greci.

