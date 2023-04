Bilocale via Pola 173, Torvaianica – Celori Mare, Pomezia

Spread the love

Vendita Appartamento Pomezia. Bilocale in via Pola 173. Ottimo stato, secondo piano, con balcone, riscaldamento autonomo, rif. 102268760 (immobiliare.it)

A Torvaianica, più precisamente in via Pola, una strada molto riservata ed a pochi metri dal lungomare, siamo lieti di proporre in vendita esclusiva un appartamento sito all’ultimo piano di uno stabile di 2, servito da ascensore. L’appartamento ha una metratura commerciale di 44 mq catastali.

Gli spazi interni della proprietà sono composti da un salone con angolo cottura, una camera, un bagno, un balcone vivibile collegato alla zona giorno ed un ulteriore balcone con accesso dalla camera.

A completamento della proprietà e compreso nel prezzo un posto auto coperto servito da ascensore al piano.

L’appartamento è stato completamente ristrutturato nel 2021 e viene venduto completamente arredato.

Nel fabbricato sono già iniziati i lavori di ristrutturazione per efficientamento energetico tramite pratica SUPERBONUS 110%.

L’immobile è dotato di impianto di riscaldamento e climatizzazione autonome.

Il fabbricato è situato in ottima posizione, all’interno di un’area con tutti i servizi primari.

Le caratteristiche dell’appartamento rendono questa proprietà molto appetibile per single, giovani coppie, liberi professionisti ed investitori.

*Le presenti informazioni e planimetrie sono meramente indicative e non costituiscono elementi contrattuali.