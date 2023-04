Fiamme nel casolare a Santa Maria di Sala: l’intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Lunedì notte, 3 aprile, alle 23:00, i pompieri sono intervenuti a Caltana di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, per l’incendio di un casolare in aperta campagna con all’interno quattro auto e attrezzature agricole.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi da Mira, Mestre, Padova e con i volontari di Mirano con due autopompe, due autobotti, l’autoscala, il carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e 16 operatori coadiuvati dal caposervizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della struttura, ovvero un vecchio fienile di oltre 150 mq disposto su due livelli

VIDEO