Incidente a Levate, si schianta con la moto contro un platano: Cristian Locatelli muore a 21 anni

evate (Bergamo) – Era vicino a casa, quando si è verificata la disgrazia a Levate (Bergamo) poco dopo le 17.30. La vittima è il 21enne Cristian Locatelli, che viveva a soli 200 metri dal punto dove si è verificato lo schianto, in viale Italia. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Bergamo. Dalla prima ricostruzione, Locatelli tornava dal lavoro: era operaio in una ditta di Pontirolo Nuovo, sempre nella Bassa. Rientrava in sella alla propria Ducati Monster nera. Lungo il viale, all’altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo. Pare fosse impegnato in un sorpasso. Ma è solo un’ipotesi al vaglio degli agenti. La moto ha percorso alcuni metri, ha urtato un cordolo del marciapiede e ha sbattuto contro un platano.

L’impatto è stato violentissimo. Il 21enne è stato sbalzato dalla sella e, dopo un lungo volo, è finito a terra. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e l’automedica. Quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dell’incidente, le condizioni del motociclista erano critiche: nell’impatto ha riportato un trauma cranico.

