Morto per il rogo dell’auto filmato da chi poteva soccorrerlo, domani i funerali a Cortona

Sono giorni di dolore a Cortona per la scomparsa di Francesco Sandrelli, 53 anni, pittore originario del comune in provincia di Arezzo. Sandrelli è morto il 24 marzo, dopo lunghi giorni di agonia a partire dal 6 febbraio, quando è rimasto coinvolto in un incidente a Roma che gli procurò gravi ustioni sul corpo.

Quel giorno il pittore stava viaggiando sul Grande raccordo anulare e la sua auto prese fuoco. Le fiamme arrivarono ad avvolgere il mezzo e lo stesso 53enne, uscito dall’abitacolo all’altezza di Casal del Marmo, dove fu soccorso in condizioni gravissime. Dopo oltre un mese e mezzo di ricovero, Sandrelli non ce l’ha fatta. Intanto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso. Infatti, il tragico incidente, fu ripreso da un video girato con un cellulare da un’altra auto in transito vicino a quella incendiata di Sandrelli. Adesso le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’autore del filmato, condiviso in seguito da una pagina social e poi rimosso.

