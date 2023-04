Sfugge alle forze dell’ordine e si lancia nella scarpata – raggiunto dai vigili del fuoco e recuperato

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono impegnate dalle ore 05.00 circa per soccorso a persona che, per sfuggire alle forze dell’ordine, si è lanciato nella scarpata al di sotto di via Milelli/Via Acri. La persona è stata raggiunta dai vigili del fuoco in fondo alla scarpata e risulta ferita agli arti inferiori.

Considerata la zona impervia, il ferito è stato immobilizzato su barella spinale dal personale vigilfuoco e per il recupero si è provveduto alla richiesta di mezzo aereo.

Giunto da pochi minuti elicottero DRAGO VF146 del reparto volo di Catania con personale elisoccorritore.

Sul posto Polizia di Stato e personale sanitario del Suem118 a cui sarà affidato il ferito.

Il ferito è stato recuperato dal personale elisoccorritore del DRAGO VF146 ed affidato al personale sanitario del Suem118 per il trasporto presso struttura ospedaliera.