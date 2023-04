Il Faro in Rete

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Settimana molto intensa per gli appartenenti dell’A.N.VVF- dopo aver presenziato al giuramento dei nuovi allievi dei Vigili del Fuoco, si sono ritrovati tutti il primo aprile in una “ASSEMBLEA CONVIVIALE” per lo scambio degli auguri pasquali.

All’appuntamento prandiale, è bello ritrovarsi ed anche aggiornarsi sulle novità e scambiare idee e progetti.. Quest’anno ci sono avete molte iscrizioni di giovani, ma purtroppo sono mancati. Sarebbe bello poterli incontrare in queste occasioni poiché essi apportano nuova linfa vitale all’Associazione.

TANTISSIMI AUGURI A TUTTI E NELLA SANTA PASQUA SI RINNOVINO GLI AUSPICI PER UN MONDO MIGLIORE, Il messaggio di pace e d’amore del Cristo risorto ci accompagni e rimanga seùempre nel cuore di tutti