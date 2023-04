Aggredito per un sorpasso: gli bloccano il furgone e lo prendono a pugni

Spread the love

Montopoli (Pisa), 5 aprile 2023 – I lividi sul volto e la paura nel cuore. I vetri disseminati nell’abitacolo del furgone da lavoro, il sangue. Tutto questo per un sorpasso. Un normale sorpasso, senza provocazione e senza alcun gesto di quelli che fanno alterare gli automobilisti più suscettibili. Ma, evidentemente, nella reazione dei due uomini che l’altra sera hanno aggredito un sessantenne di Montopoli, mandandolo in ospedale, c’è di più. Una cattiveria, forse innata o forse scatenata da un’alterazione psico-fisica causata da alcol o droga. Sul tavolo dei carabinieri della stazione di San Romano c’è una denuncia-querela contro ignoti. Le indagini, ovviamente, sono in corso anche cercando eventuali riscontri nelle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona.

la nazione