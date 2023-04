Incidente sul lavoro a Codroipo, due operai feriti

Spread the love

(ANSA) – CODROIPO, 05 APR – Due persone sono rimaste seriamente ferite in un incidente sul lavoro accaduto oggi, a Codroipo (Udine), nella zona della ex polveriera: sono state colpite e parzialmente schiacciate nell’abitacolo del camion in cui si trovavano da un pesante oggetto metallico che si è sganciato dall’alto durante la movimentazione.

La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza da Codroipo e l’elisoccorso, con i Vigili del fuoco che hanno lavorato più di mezz’ora per liberare uno dei due feriti, poi trasportato, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni gravi, ma stabili.

L’altra persona ferita è stato trasportata all’ospedale di Udine, in ambulanza, in codice giallo.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri e degli ispettori dell’Azienda sanitaria.

Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato un autocarro la cui cabina era completamente schiacciata da una trave in cemento armato. All’interno c’erano i due operai rimasti feriti.

