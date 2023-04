Orrore al luna park: un bimbo e una ragazza scaraventati fuori dalla giostra sotto gli occhi delle famiglie

Spread the love

Terribile incidente ad un luna park britannico: un bambino di 7 anni e una ragazza di 16 sono stati letteralmente scagliati fuori da una giostra alla Hook Fair di Epsom, nel Surrey, ieri lunedì 3 aprile. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto sulla giostra Crazy Frog, un’attrazione simile alle montagne russe, che gira su stessa e rimbalza su e giù.

La polizia del Surrey ha lanciato un appello per ottenere informazioni in seguito all’incidente e sta chiedendo a chiunque sappia qualcosa di mettersi in contatto il prima possibile, riferisce SurreyLive.

