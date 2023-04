Doppio incidente sull’A1 tra 5 tir paralizza il traffico tra Modena e Reggio Emilia: lunghe code in autostrada

Spread the love

Un uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Baggiovara. Cinque i tir coinvolti nei due incidenti tutti avvenuti tra il chilometro 149 ed il 158 dell’A1 all’altezza di Rubiera

MODENA – Grosso incidente questa mattina poco dopo le 10 sull’A1 all’altezza del km 158 subito dopo Modena Nord, tra Modena e Rubiera. Ancora non si conosco le dinamiche dell’incidente ma un uomo, ferito, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale. Grosse ripercussioni, ovviamente, anche sul traffico: in pochi minuti si sono formati 8 chilometri di coda tra Modena sud e Reggio Emilia. Subito dopo ha fatto seguito anche un altro incidente sempre sull’A1 che ha coinvolto tre camion contribuendo a creare traffico e code, pochi km prima dell’altro incidente, al chilometro 149. Poco dopo è avvenuto un secondo incidente, tra altri due tir, al km 154. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Il traffico transita su una corsia e si registrano alcuni chilometri di coda, verso Milano.

modenaindiretta.it

https://www.modenaindiretta.it/due-incidenti-sulla1-modena-rubiera-traffico-code-video/