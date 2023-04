Strage all’asilo nido, 4 bambini uccisi a colpi d’ascia: choc in Brasile

Spread the love

Strage in Brasile, in un asilo nido a Blumenau, nello Stato meridionale di Santa Caterina: quattro bambini tra i 5 e i 7 anni sono stati uccisi a colpi d’ascia da un 25enne. Altri cinque piccoli sono rimasti feriti e attualmente sono ricoverati in ospedale. Secondo quanto riportato dal quotidiano Folha de Sao Paulo, il killer è arrivato a bordo di una motocicletta, ha scavalcato un muro e ha aggredito i bimbi che stavano giocando in cortile. Le vittime sono state scelte casualmente, secondo la polizia locale. Dopo l’attacco, ha scavalcato nuovamente il muro ed è fuggito, per poi costituirsi in una vicina postazione della polizia militare.

il giornale