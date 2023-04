Crespellano, auto travolta sui binari da un treno regionale

Spread the love

OLOGNA – Un’auto è stata travolta sui binari da un treno regionale della linea Bologna-Casalecchio-Vignola: è successo nei pressi della stazione di Crespellano (Valsamoggia). Fortunatamente le persone a bordo della macchina erano scese prima dell’impatto col convoglio: non si registrano dunque feriti né fra i passeggeri dell’auto né fra i viaggiatori a bordo del treno.

I vigili del fuoco stanno intervenendo per le operazioni di bonifica e di rimozione del mezzo dai binari; la circolazione ferroviaria è attualmente interrotta. Il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno, confermando che non vi sono state conseguenze per gli occupanti del mezzo né per chi viaggiava sul treno,

