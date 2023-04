Schianto a Bereguardo: feriti cinque giovani dai 18 ai 21 anni

Spread the love

Sono in tutto cinque i giovani rimasti feriti nell’incidente che si è verificato giovedì sera sulla strada provinciale 185, non distante dal ponte di barche di Bereguardo. Quattro ragazzi e una ragazza, tutti tra i 18 e i 21 anni, si trovavano a bordo di una vettura che, per ragioni che saranno accertate dalle forze dell’ordine, è finita fuori strada. L’impatto sarebbe avvenuto contro una cabina dell’Enel. L’allarme è scattato intorno alle ore 22: sul posto sono arrivate tre ambulanze, un’automedica del 118, e i vigili del fuoco di Pavia.

I cinque giovani sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia; nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno poi effettuato la messa in sicurezza del veicolo e della cabina dell’energia elettrica. Sull’esatta dinamica del sinistro stradale sono in corso le verifiche dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi di legge.

L’INFORMATORE