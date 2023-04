Spread the love

Iniziano a farsi vedere i disagi causati da questa insolita giornata primaverile che tuttavia sembra invernale. L’acqua derivata dalla neve sciolta ha contribuito all’allargamento di 6 palazzine in via Luigi Gallo ed in via Sebastiano Bultrini, nella zona sud di Avezzano. La causa dell’allagamento è un’ostruzione del sistema fognario. I vigili del fuoco sono a lavoro per risolvere il problema.

