Un uomo con precedenti penalisi è barricato da solo in casa nel quartiere popolare di Librino a Catania e ha esploso diversi colpi di pistola in strada, senza colpire alcuno. Sul posto, in viale San Teodoro sono presenti agenti delle volanti della questura e personale della squadra mobile. La strada è stata bloccata al traffico ed è in arrivo un mediatore della polizia.

REPUBBLICA.IT