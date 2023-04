Incendio a Motta di Livenza. Cumuli di rifiuti a fuoco nel centro raccolta. Analisi dei tecnici Arpav

Spread the love

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) – Incendio nella notte di Pasqua, poco prima dell’una, nel centro raccolta di rifiuti di via Lazio a Motta. A prendere fuoco cumuli di materiale in fase di lavorazione. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, accorsi dal locale distaccamento e in rinforzo da Treviso e San Dona con 4 autopompe, 2 autobotti, il carro schiuma e 20 operatori coordinati dal capo servizio, sono riusciti a circoscrivere le fiamme a un cumulo di 70 tonnellate, che è stato spento per poi essere bonificato. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto personale Arpav. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono terminate alle 5.

IL GAZZETTINO