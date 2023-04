Sport e solidarietà, l’avventura in bici del Vigile del Fuoco Paolo Fogliada

Spread the love

LECCO – Evidentemente aiutare gli altri è una missione che non finisce quando toglie la divisa anzi, il Vigile del Fuoco Paolo Fogliada è riuscito a trasformare la sua grande passione per la biciletta in un momento per continuare a dare una mano. Originario di Gordona, Paolo Fogliada di Griis (ci tiene a specificare il soprannome con cui è conosciuta la sua famiglia) abita a San Cassiano Valchiavenna ma dal lontano 1998 è in sevizio nel comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. 54 anni, sposato con due figli grandi, è appassionato di ciclismo.

lecconotizie.com